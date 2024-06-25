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LGBT içerikli filmler toplumsal değerleri nasıl hedef alıyor?

LGBT propagandası ve dayatmasına karşı tepkilerini duyurmak amacıyla "Büyük Aile Buluşmaları" düzenleyen Büyük Aile Platformunun Genel Sekreteri Serdar Eryılmaz ile LGBT içerikli filmlerin aileyi nasıl hedef aldığını konuştuk.

Ümmühan Atak  | 25.06.2024 - Güncelleme : 25.06.2024
LGBT içerikli filmler toplumsal değerleri nasıl hedef alıyor?

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