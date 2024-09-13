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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Denizli Bölge Adliye Mahkemesi, Adli Tıp ve Adalet Sarayı Ek Hizmet Binası Açılış Töreni’nde konuşuyor. İsrail askerlerinin Batı Şeria'da başından vurarak katlettiği Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı, İzmir Havalimanı’nda düzenlenen törenle karşılanıyor. Mescidi Aksa'da cuma namazı kılınacak.
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Küresel ısınma, bu yıl kırılan sıcaklık rekorlarına nasıl etki etti?

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da sıcaklık rekorları kırıldı. İklim araştırmacısı Dr. Levent Yalçın ile hem küresel ısınmanın geldiği noktayı hem de önümüzdeki aylara dair tahminleri konuştuk.

Faruk Çalışkan  | 13.09.2024 - Güncelleme : 13.09.2024
Küresel ısınma, bu yıl kırılan sıcaklık rekorlarına nasıl etki etti?

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