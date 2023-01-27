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Kuraklık bu yıl hasadı etkileyecek mi?

Ömer Faruk Çalışkan   | 27.01.2023
Kuraklık bu yıl hasadı etkileyecek mi?

Türkiye’nin içinden geçtiği kurak dönem, yazın hasatta etkisini nasıl gösterecek? İklim krizinde gıda üretmenin yolu nereden geçiyor? Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmet Başer ile konuştuk. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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