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Kabartma Kur’an Çalıştayı nedir?

Uluslararası Kabartma Kur’an Hizmetleri Birliği Başkanı Dr. Selahattin Aydın, bugüne kadar yürüttükleri faaliyetleri ve Kabartma Kur’an Çalıştayları’nın önemini anlattı.

14.10.2022
Kabartma Kur’an Çalıştayı nedir?

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