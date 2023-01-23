Dolar
18.81
Euro
20.42
Altın
1,922.63
ETH/USDT
1,620.00
BTC/USDT
22,779.00
BIST 100
5,530.06
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Podcast

İsveç’te Kur’an-ı Kerim’e yapılan saldırı Avrupa’da nasıl yankı buldu?

Tuba Memiş   | 23.01.2023
İsveç’te Kur’an-ı Kerim’e yapılan saldırı Avrupa’da nasıl yankı buldu?

Ankara

Danimarkalı ırkçı siyasetçi Paludan’ın İsveç’te, Türkiye’nin İsveç konsolosluğu önünde polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakması tepkilere neden oldu. Peki bu provokatif eylem Avrupa’da nasıl yankı buldu? Anadolu Ajansı Avrupa Haberleri Editörü Nazlı Yüzbaşıoğlu anlattı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması İstanbul'da protesto edildi
Milli Savunma Bakanı Akar: (İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği) Bu şekilde gittiği takdirde bizim tutumumuz çok net
Ağrı Dağı Milli Parkı'nda kızıl tuygunun yılan avı görüntülendi
Karabük'te 10 binden fazla öğrenci yemeğe ücret ödemeyecek
Türkiye Yazarlar Birliği: İsveç Dışişleri Bakanı ifade özgürlüğü hususunda filozof Spinoza'yı okusun

Benzer haberler

İsveç’te Kur’an-ı Kerim’e yapılan saldırı Avrupa’da nasıl yankı buldu?

İsveç’te Kur’an-ı Kerim’e yapılan saldırı Avrupa’da nasıl yankı buldu?

Paludan’ın provokasyonlarına İsveç’teki Müslümanlar ne diyor?

Klasik Türk müziği yeni nesillere neden sevdirilmeli?

Chelsea, Ukrayna’nın savaş harcamalarına katkı mı sağladı?

Chelsea, Ukrayna’nın savaş harcamalarına katkı mı sağladı?
Türkiye-Yunanistan ilişkilerine tarihsel bir bakış

Türkiye-Yunanistan ilişkilerine tarihsel bir bakış
Almanya’da kömüre dönüş çevrecileri ayağa kaldırdı

Almanya’da kömüre dönüş çevrecileri ayağa kaldırdı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet