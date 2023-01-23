İsveç’te Kur’an-ı Kerim’e yapılan saldırı Avrupa’da nasıl yankı buldu?
Ankara
Danimarkalı ırkçı siyasetçi Paludan’ın İsveç’te, Türkiye’nin İsveç konsolosluğu önünde polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakması tepkilere neden oldu. Peki bu provokatif eylem Avrupa’da nasıl yankı buldu? Anadolu Ajansı Avrupa Haberleri Editörü Nazlı Yüzbaşıoğlu anlattı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.