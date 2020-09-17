İsrail’in Orta Doğu’ya entegrasyon hamleleri ve değişen milli güvenlik algısı
İsrail, son on yılda Arap devletlerini bir bütün halinde görmektense, ülkeler bazında, demokratik değişim taleplerine ket vuracak otoriter yönetimlerin ayakta kalması için destek veren ve anlaşmaya müsait bir partner imajı çizdi.
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