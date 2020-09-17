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İsrail’in Orta Doğu’ya entegrasyon hamleleri ve değişen milli güvenlik algısı

İsrail, son on yılda Arap devletlerini bir bütün halinde görmektense, ülkeler bazında, demokratik değişim taleplerine ket vuracak otoriter yönetimlerin ayakta kalması için destek veren ve anlaşmaya müsait bir partner imajı çizdi.

17.09.2020
İsrail’in Orta Doğu’ya entegrasyon hamleleri ve değişen milli güvenlik algısı

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Almanya'da son 24 saatte 2 bin 194 Kovid-19 vakası tespit edildi
DSÖ: Dünyadaki Kovid-19 vakalarının yüzde 14’ü sağlık çalışanlarında tespit edildi
'Kovid-19'a karşı önlem aldığımız kadar güçlüyüz'
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 201 bin 403'e yükseldi

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