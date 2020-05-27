İsrail’de koalisyon hükümeti kurulmasının düşündürdükleri
İsrail'de uzun süren siyasi tıkanıklık, son aylarda ülkeyi de etkisine alan koronavirüs pandemisi ve ekonominin geleceği, siyasi elitleri acilen karar vermeye itti ve siyasal felci andıran durum, Gantz-Netanyahu koalisyonuyla şimdilik sona erdi.
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