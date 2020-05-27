Euro
7.46
Dolar
6.78
BIST 100
105,213.60
Altın
1,701.37
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Podcast

İsrail’de koalisyon hükümeti kurulmasının düşündürdükleri

İsrail'de uzun süren siyasi tıkanıklık, son aylarda ülkeyi de etkisine alan koronavirüs pandemisi ve ekonominin geleceği, siyasi elitleri acilen karar vermeye itti ve siyasal felci andıran durum, Gantz-Netanyahu koalisyonuyla şimdilik sona erdi.

27.05.2020
İsrail’de koalisyon hükümeti kurulmasının düşündürdükleri

Selimiye'de cemaatin namaz kılabileceği alan bantlarla ayrıldı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 100 bini aştı
Kovid-19 nedeniyle kapanan Mescid-i Aksa pazar günü açılıyor
Oxford Üniversitesi Kovid-19 aşısını Afrikalılar üzerinde test etmeyi planlıyor
Hollanda'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 5 bin 871'e yükseldi

Benzer haberler

İsrail’de koalisyon hükümeti kurulmasının düşündürdükleri

İsrail’de koalisyon hükümeti kurulmasının düşündürdükleri

Podcast - Koronavirüste son 24 saat (27 Mayıs 2020)

Görseller konuşuyor

Kovid-19 ABD başkanlık seçimlerini nasıl etkileyecek?

Kovid-19 ABD başkanlık seçimlerini nasıl etkileyecek?
Podcast - Koronavirüste son 24 saat (22 Mayıs 2020)

Podcast - Koronavirüste son 24 saat (22 Mayıs 2020)
Kovid-19 salgını Latin Amerika’yı yeni krizlere sürükleyebilir

Kovid-19 salgını Latin Amerika’yı yeni krizlere sürükleyebilir