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İran ile Batı arasındaki nükleer anlaşma sürecinde son durum

Sefa Şengül   | 22.08.2022
İran ile Batı arasındaki nükleer anlaşma sürecinde son durum

İran ile nükleer anlaşmanın tarafları arasında Nisan 2021'den bu yana devam eden müzakerelerde sona gelinirken, müzakerelerin koordinatörlüğünü üstlenen Avrupa Birliği’nin (AB) sunduğu taslak anlaşma metni sonrasında taraflar nihai anlaşmaya varma konusunda iyimser bir tablo çiziyor. Söz konusu anlaşma sürecini, İran Araştırmaları Merkezi (İRAM) Başkanı Dr. Hakkı Uygur değerlendirdi.

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