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Irak’ta siyasi kaos bitti mi?

Ömer Faruk Çalışkan   | 20.10.2022
Irak’ta siyasi kaos bitti mi?

Ankara
Irak’ta seçimlerin üzerinde  bir yıl geçti ve satranç sona erdi. Ülkenin artık bir cumhurbaşkanı var ve hükümeti kurmakla görevlendirilen siyasetçi, meclis aritmetiğinde hedefine çok yaklaştı. Peki bu gelişmeler, kutuplaşma ve belirsizliğin sona ereceği anlamına geliyor mu? Anadolu Ajansı Bağdat Muhabiri Haydar Karaalp ile konuştuk. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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