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Geç gelen soğuklar, kış turizmini nasıl etkiledi?

Tuba Memiş   | 23.12.2022
Geç gelen soğuklar, kış turizmini nasıl etkiledi?

Ankara
Kış turizmi merkezlerinde turist hareketliliği başladı. Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes’te kış sezonu, düzenlenen etkinliklerle açıldı. Peki geç gelen soğuklar, bu yıl ‘kış turizmi’ni etkiledi mi? Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı anlattı.


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