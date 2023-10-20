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Fosfor bombasının insana ve çevreye zararları ne?

İsrail’in Gazze Şeridi üzerinde kullandığı beyaz fosfor bombalarının insana ve doğaya etkilerini, İTÜ Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammet Kahveci ile konuştuk.

Ömer Faruk Çalşkan  | 20.10.2023 - Güncelleme : 20.10.2023
Fosfor bombasının insana ve çevreye zararları ne?

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