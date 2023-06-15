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EURO 2024 Letonya-Türkiye maçında bizi neler bekliyor?

Tuba Memiş  | 15.06.2023 - Güncelleme : 15.06.2023
EURO 2024 Letonya-Türkiye maçında bizi neler bekliyor?

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu’ndaki üçüncü maçında 16 Haziran’da deplasmanda Letonya ile oynayacağı karşılaşma için Letonya’nın başkenti Riga’ya gitti. Maç, yarın akşam 21.45'te oynanacak. Peki millilerimizde hava nasıl? Maçta nasıl bir kadro bekleniyor? Anadolu Ajansı Spor Muhabiri Hilmi Sever anlattı. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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