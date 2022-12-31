Dolar
18.70
Euro
20.01
Altın
1,824.56
ETH/USDT
1,198.70
BTC/USDT
16,597.00
BIST 100
5,509.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Podcast

Endülüs’ü nasıl okumalıyız?

Bu bölümde Endülüs’e tarihi anlatılarla bakmaya çalışıyoruz. Uşak Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Talha Kalkan ile konuştuk.

Sefa Şengül   | 31.12.2022
Endülüs’ü nasıl okumalıyız?

İstanbul'da EYT için işlem yapmak isteyen vatandaşlar geceden sıraya girdi
Türkiye ve dünya gündemi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına 383 personel alınacak
Atama kararları Resmi Gazete'de
İstanbul'da yılbaşı tedbirleri kapsamında bazı caddeler trafiğe kapatılacak

Benzer haberler

Endülüs’ü nasıl okumalıyız?

Endülüs’ü nasıl okumalıyız?

Türkiye, yenilenebilir enerjide nereye geldi?

ABD’de 2022 nasıl geçti?

10 soruda yeni açıklanan EYT düzenlemesinin detayları

10 soruda yeni açıklanan EYT düzenlemesinin detayları
Dil öğrenirken neden zorlanırız?

Dil öğrenirken neden zorlanırız?

2022 yılında sinema dünyasında neler yaşandı?

2022 yılında sinema dünyasında neler yaşandı?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet