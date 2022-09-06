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Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 4. yılına girdi

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan evlatları için HDP İl Başkanlığı binası önünde sürdürdükleri evlat nöbeti 4. yılına girdi. Evlat nöbetini, Anadolu Ajansı Muhabiri Ömer Yasin Ergin ile konuştuk.

Ümmühan Atak   | 06.09.2022
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 4. yılına girdi

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