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Dezenformasyonla mücadelede etkin yollar nelerdir?

Sefa Şengül  | 30.01.2024 - Güncelleme : 30.01.2024
Dezenformasyonla mücadelede etkin yollar nelerdir?

Ankara
Editörlüğü Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun tarafından yapılan "Enformasyon savaşından dezenformasyon savaşına" isimli kitabın bölümlerinin yazarları, İletişim Başkanlığı İstanbul Bölge Müdürü Metin Erol ve Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Yunus Emre Ökmen ile dezenformasyonun nasıl küresel bir tehdit haline geldiğini ve dezenformasyonu önlemenin yollarını konuştuk.

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