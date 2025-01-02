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Cumhurbaşkanlığı seçimi krizi yaşanan Gürcistan’da son durum ne?

Tuba Memiş  | 02.01.2025 - Güncelleme : 02.01.2025
Cumhurbaşkanlığı seçimi krizi yaşanan Gürcistan’da son durum ne?

Ankara
Gürcistan’da 300 üyeli Seçim Kurulu tarafından seçilen ülkenin 6. Cumhurbaşkanı Kavelaşvili, yemin ederek görevine başladı. 2028'e kadar AB ile müzakerelerin askıya alınmasının ardından AB yanlılarının başlattığı protestolar ise hala devam ediyor. Mahreç Dünya’da bu hafta Gürcistan’daki son durumu Anadolu Ajansı Tiflis Muhabiri Davit Kachkachishvili ile konuştuk.

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