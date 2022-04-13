Çin'in 'sıfır vaka' stratejisi Şanghay’da sınanıyor

Ankara
Kovid-19 salgınının başından beri çok katı tedbirler alan Çin, ‘sıfır vaka’ stratejisinden taviz vermiyor. Şanghay’da iki haftadır süren kapanmanın artık hafiflemesi bekleniyordu ama bugünkü açıklamaya bakınca normale dönüşün beklendiği kadar hızlı olmayacağı anlaşılıyor. Çin’in stratejisini ve salgına karşı son tedbirleri Pekin’deki AA Muhabiri Emre Aytekin ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.