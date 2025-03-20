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Cenevre’deki "Kıbrıs" konulu toplantıda neler konuşuldu?

Tuba Memiş Çürük  | 20.03.2025 - Güncelleme : 20.03.2025
Cenevre’deki "Kıbrıs" konulu toplantıda neler konuşuldu?

Ankara

17-18 Mart'ta Cenevre’de “Kıbrıs” konulu gayriresmi toplantı düzenlendi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in himayesinde düzenlenen toplantıdan neler konuşuldu? Mahreç Dünya’da bu hafta Yunanistan’ı ve Cenevre’deki toplantıdaki rolünü, Anadolu Ajansı Atina Muhabiri Derya Gülnaz Özcan ile konuştuk.

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