Cenevre’deki "Kıbrıs" konulu toplantıda neler konuşuldu?
Ankara
17-18 Mart'ta Cenevre’de “Kıbrıs” konulu gayriresmi toplantı düzenlendi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in himayesinde düzenlenen toplantıdan neler konuşuldu? Mahreç Dünya’da bu hafta Yunanistan’ı ve Cenevre’deki toplantıdaki rolünü, Anadolu Ajansı Atina Muhabiri Derya Gülnaz Özcan ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.