Dolar
18.54
Euro
19.07
Altın
1,758.37
ETH/USDT
1,217.50
BTC/USDT
16,603.00
BIST 100
4,494.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Podcast

Birinci Dünya Savaşı’ndaki siyasi ortam bugüne ne anlatıyor?

Halil İbrahim Ciğer   | 11.11.2022
Birinci Dünya Savaşı’ndaki siyasi ortam bugüne ne anlatıyor?

Ankara
Tarihe ilk küresel savaş olarak geçen Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden bu yana 100 yıl geçti. Ancak o dönemden kaynaklanan sınır ihtilafları ve ülkeler arasındaki anlaşmazlıklar hala günümüzde de tartışma konusu olmayı sürdürüyor. Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Selçuk Aydın ile konuştuk. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pençe-Kilit bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Ankara'da öldürülen Afgan uyruklu 5 kişinin kimliği belirlendi
Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz anısına makale yarışması düzenlenecek
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, KKTC'nin TDT'ye gözlemci üye kabul edilmesini kutladı

Benzer haberler

Birinci Dünya Savaşı’ndaki siyasi ortam bugüne ne anlatıyor?

Birinci Dünya Savaşı’ndaki siyasi ortam bugüne ne anlatıyor?

ABD ara seçimlerinde beklenen değişim rüzgarı esti mi?

Çin ile Batı arasındaki rekabette hangi aşamaya gelindi?

Meta’daki işten çıkarmalar, metaverse projesinin başarısızlığına mı işaret ediyor?

Meta’daki işten çıkarmalar, metaverse projesinin başarısızlığına mı işaret ediyor?

Uluslararası Kızılay Dostluk Film Festivali’nde neler olacak?

Uluslararası Kızılay Dostluk Film Festivali’nde neler olacak?
Soğuk Savaş’ın sembolü Berlin Duvarı’nın hikayesi ne?

Soğuk Savaş’ın sembolü Berlin Duvarı’nın hikayesi ne?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet