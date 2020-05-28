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BAE’nin Orta Doğu’da demokratikleşme karşıtı politikaları başarısız olmaya mahkum

Birleşik Arap Emirlikleri’nin 2010 sonrası dış politikası karşı-devrim hareketlerinin lokomotifi olarak resmedilirken, bu dış politikanın merkezinde demokrasi karşıtı hareketlerin/yönetimlerin desteklenmesi yatıyor.

28.05.2020
BAE’nin Orta Doğu’da demokratikleşme karşıtı politikaları başarısız olmaya mahkum

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