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Asya’da yeni saflaşmalar

Şanghay İşbirliği Örgütü’nün bugün başlayan 22. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi, ABD öncülüğünde Rusya ve Çin’e karşı oluşan saflaşmaya karşı neler ifade ediyor? Anadolu Ajansı Pekin Muhabiri Emre Aytekin ile konuştuk.

Ömer Faruk Çalışkan   | 15.09.2022
Asya’da yeni saflaşmalar

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