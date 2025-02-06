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Asrın felaketinin üstünden 2 yıl geçti: Bölgede son durum ne?

6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin 2. yılında hem depremde yaşananları hem de yaraların nasıl sarıldığını, Anadolu Ajansı Adana Bölge Müdürü İbrahim Erikan ve Gaziantep Bölge Müdürü Kerem Kocalar ile konuştuk.

Ömer Faruk Çalışkan  | 06.02.2025 - Güncelleme : 06.02.2025
Asrın felaketinin üstünden 2 yıl geçti: Bölgede son durum ne?

Depremlerde "S" şeklini alan raylar onarıldı
Depremden etkilenen 11 ilde 11 Şule Yüksel Şenler Okul Kütüphanesi kurulacak
MSB: Filistin halkının Gazze’den sürülmesi veya başka ülkelere gönderilmesine karşıyız
Depremlerin etkilediği 11 ilde hasar gören 2 bin 200 caminin onarımı tamamlandı
Dışişleri Bakanı Fidan, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri andı

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