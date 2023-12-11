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Asgari Ücret Tespit Komisyonu birinci toplantısı nasıl geçti?

Tuba Memiş  | 11.12.2023 - Güncelleme : 11.12.2023
Asgari Ücret Tespit Komisyonu birinci toplantısı nasıl geçti?

Ankara
Asgari ücrette zam pazarlığı başladı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2024'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını yaptı. Peki, toplantıda neler konuşuldu? Bundan sonraki süreç nasıl işleyecek? Anadolu Ajansı Muhabiri Özcan Yıldırım anlattı.

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