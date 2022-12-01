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Bursa Osmangazi’de 2 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasının olduğu noktadan yayındayız. Bursa'nın Osmangazi ilçesinde tek motorlu uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
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Almanya göç yasasında hangi değişiklikleri yapacak?

Almanya, göç yasasında yeni düzenlemelere gidecek. Türklere çifte vatandaşlık engeli koyan mevcut yasanın modernize edilmesi bekleniyor. AA Berlin Muhabiri Cüneyt Karadağ ile konuştuk.

Halil İbrahim Ciğer   | 01.12.2022
Almanya göç yasasında hangi değişiklikleri yapacak?

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