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Albayrak Hat Eserleri Sergisi "Adil-i Mutlak" temasıyla sanatseverlerle buluştu

Ümmühan Atak  | 10.01.2025 - Güncelleme : 10.01.2025
Albayrak Hat Eserleri Sergisi "Adil-i Mutlak" temasıyla sanatseverlerle buluştu

Ankara
Tophane-i Âmire’de sanatseverlerin ilgisine sunulan ve Kur’an-ı Kerim’deki ‘adalet’ konulu ayetlerin hat ve tezhip sanatçıları tarafından işlendiği “Âdil-i Mutlak Hat Eserleri Sergisi”nin detaylarını, Sergi Küratörü ve Mimar Yasemin Karaca ile konuştuk.

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