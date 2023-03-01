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Afet bölgesinde eğitim seferberliği ne aşamada?

Faruk Çalışkan   | 01.03.2023
Afet bölgesinde eğitim seferberliği ne aşamada?

Deprem bölgesindeki üç ilde eğitim bugün başladı. Ama hasarı ve can kaybını en fazla hisseden Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay ve Malatya’da eğitimin yeniden başlaması için 29 Mart hedefleniyor.
Nasıl bir hazırlık yürütülüyor? Eğitimin diğer alanlarında neler olacak? Anadolu Ajansı Muhabiri Selma Kasap ile konuştuk. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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