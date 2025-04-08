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ABD yönetimi yabancı öğrencileri neden sınır dışı ediyor?

Betül Sümeyye Us  | 08.04.2025 - Güncelleme : 08.04.2025
ABD yönetimi yabancı öğrencileri neden sınır dışı ediyor?

Ankara

Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 300'den fazla yabancı öğrencinin vizesini iptal ettiklerini açıklamıştı. Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesinde doktora eğitimi alan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk de 25 Mart akşamı arkadaşlarına iftar yapmaya giderken ICE görevlileri tarafından gözaltına alınarak bu listeye katılan isimlerden biri olmuştu. ABD'nin yabancı öğrencileri sınır dışı etmesine dair son detayları AA Amerika Haberleri Müdürü Can Hasasu ile konuştuk.

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