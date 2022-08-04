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ABD ile Çin arasındaki Tayvan gerilimi dünya çip piyasasını etkiler mi?

Sefa Şengül   | 04.08.2022
ABD ile Çin arasındaki Tayvan gerilimi dünya çip piyasasını etkiler mi?

Ankara
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan’ı ziyaret etmesi ABD ile Çin arasında gerilime sebep oldu. Tayvan, dünyanın en önemli çip üreticisi ülkelerinden biri. ABD ile Çin arasındaki Tayvan gerilimi dünya çip piyasasını ekiler mi? Konuyla ilgili detayları Anadolu Ajansı Teknoloji Muhabiri Tolga Yanık ile konuştuk. 

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