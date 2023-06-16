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ABD Eski Başkanı Trump’a yönelik gizli belge davasının arka planında ne var?

Sefa Şengül  | 16.06.2023 - Güncelleme : 16.06.2023
ABD Eski Başkanı Trump’a yönelik gizli belge davasının arka planında ne var?

ABD Eski Başkanı Donald Trump, Salı günü gizli belgeleri kanun dışı bulundurmakla ilgili federal davada suçsuz olduğunu savundu. Öte yandan, birkaç yıl önce ABD Başkanı Biden’ın oğlunun Ukraynalı bir yöneticiyle yaptığı ve sözde rüşvet iddialarının olduğu ses kayıtları da tartışma konusu oldu. Söz konusu gündemlerle ilgili, SETA’dan Araştırmacı Bilgehan Öztürk’le konuştuk. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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