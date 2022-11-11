‘Milli Ağaçlandırma Günü’ Türkiye’nin iklim değişikliğiyle mücadelesinde nasıl rol alıyor?
Ankara
11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü vesilesiyle Türkiye’de yine on binlerce fidan toprakla buluştu. Türkiye’de ormanların rehabilitasyonunu ve ağaçlandırma çalışmalarını, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Kavgacı ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.