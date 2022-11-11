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‘Milli Ağaçlandırma Günü’ Türkiye’nin iklim değişikliğiyle mücadelesinde nasıl rol alıyor?

Ömer Faruk Çalışkan   | 11.11.2022
‘Milli Ağaçlandırma Günü’ Türkiye’nin iklim değişikliğiyle mücadelesinde nasıl rol alıyor?

Ankara
 

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü vesilesiyle Türkiye’de yine on binlerce fidan toprakla buluştu. Türkiye’de ormanların rehabilitasyonunu ve ağaçlandırma çalışmalarını, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Kavgacı ile konuştuk. 

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