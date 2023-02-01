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‘Diyarbakır Anneleri İçin Zamanın Durduğu An’ sergisi açıldı

01.02.2023
‘Diyarbakır Anneleri İçin Zamanın Durduğu An’ sergisi açıldı

2019’un eylül ayından bu yana Diyarbakır’da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan annelerin mücadelesi devam ediyor. Annelerin hüznü ve hasreti ise Anadolu Ajansı’nın hazırladığı ‘Diyarbakır Anneleri İçin Zamanın Durduğu An’ isimli sergiyle fotoğraflara yansıdı.  Evlat nöbetindeki annelere adanan serginin detaylarını Anadolu Ajansı Foto Muhabiri Esra Hacıoğlu Karakaya anlattı. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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