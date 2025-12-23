Dolar
Fotoğraf
Yumurtalık Lagünü’nde su yüzeyindeki doğal şekiller dikkati çekiyor

Yumurtalık Lagünü’nde su yüzeyindeki doğal şekiller dikkati çekiyor

23.12.2025

Adana’nın Yumurtalık Lagünü Milli Parkı sınırları içinde yer alan göller, doğal yapıları ve su yüzeyinde oluşan farklı şekillerle dikkati çekiyor. (Ekrem Şahin - Anadolu Ajansı)

Yumurtalık Lagünü’nde su yüzeyindeki doğal şekiller dikkati çekiyor
Fotoğraf: Ekrem Şahin

Lagün ekosistemi içinde bulunan irili ufaklı göller, sahip olduğu sulak alanlar, biyolojik çeşitlilik ve insan faaliyetlerinin iç içe geçtiği yapısıyla görsel zenginlik sunuyor.

Yumurtalık Lagünü’nde su yüzeyindeki doğal şekiller dikkati çekiyor
Fotoğraf: Ekrem Şahin

Bölgede avlanan balıkçılar da geçimlerini, milli parkın doğal dokusu içinde geleneksel balıkçılık faaliyetleriyle sürdürüyor.

Yumurtalık Lagünü’nde su yüzeyindeki doğal şekiller dikkati çekiyor
Fotoğraf: Ekrem Şahin

Yumurtalık Lagünü’nde su yüzeyindeki doğal şekiller dikkati çekiyor
Fotoğraf: Ekrem Şahin

Yumurtalık Lagünü’nde su yüzeyindeki doğal şekiller dikkati çekiyor
Fotoğraf: Ekrem Şahin

Yumurtalık Lagünü’nde su yüzeyindeki doğal şekiller dikkati çekiyor
Fotoğraf: Ekrem Şahin

Yumurtalık Lagünü’nde su yüzeyindeki doğal şekiller dikkati çekiyor
Fotoğraf: Ekrem Şahin

Yumurtalık Lagünü’nde su yüzeyindeki doğal şekiller dikkati çekiyor
Fotoğraf: Ekrem Şahin

Yumurtalık Lagünü’nde su yüzeyindeki doğal şekiller dikkati çekiyor
Fotoğraf: Ekrem Şahin

Yumurtalık Lagünü’nde su yüzeyindeki doğal şekiller dikkati çekiyor
Fotoğraf: Ekrem Şahin

Yumurtalık Lagünü’nde su yüzeyindeki doğal şekiller dikkati çekiyor
Fotoğraf: Ekrem Şahin

Yumurtalık Lagünü’nde su yüzeyindeki doğal şekiller dikkati çekiyor
Fotoğraf: Ekrem Şahin

Yumurtalık Lagünü’nde su yüzeyindeki doğal şekiller dikkati çekiyor
Fotoğraf: Ekrem Şahin

