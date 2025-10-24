Dolar
Fotoğraf
Yeniçağa Gölü Kuş Cenneti'nde sonbahar renkleri hakim oldu

Yeniçağa Gölü Kuş Cenneti'nde sonbahar renkleri hakim oldu

24.10.2025

Bolu’nun önemli sulak alanlarından biri olan Yeniçağa Gölü Kuş Cenneti, sonbaharın gelişiyle birlikte sarı, turuncu ve kahverenginin tonlarına büründü. (Zafer Göder - Anadolu Ajansı)

Yeniçağa Gölü Kuş Cenneti'nde sonbahar renkleri hakim oldu
Fotoğraf: Zafer Göder

Her yıl binlerce göçmen kuşun uğrak noktası olan göl kıyısında, söğüt ve kavak ağaçlarıyla birlikte farklı türlerdeki bitkiler ve sazlık alanlar sonbaharın renkleriyle güzel görüntü oluşturdu.

Yeniçağa Gölü Kuş Cenneti'nde sonbahar renkleri hakim oldu
Fotoğraf: Zafer Göder

Yeniçağa Gölü Kuş Cenneti'nde sonbahar renkleri hakim oldu
Fotoğraf: Zafer Göder

Yeniçağa Gölü Kuş Cenneti'nde sonbahar renkleri hakim oldu
Fotoğraf: Zafer Göder

Yeniçağa Gölü Kuş Cenneti'nde sonbahar renkleri hakim oldu
Fotoğraf: Zafer Göder

Yeniçağa Gölü Kuş Cenneti'nde sonbahar renkleri hakim oldu
Fotoğraf: Zafer Göder

Yeniçağa Gölü Kuş Cenneti'nde sonbahar renkleri hakim oldu
Fotoğraf: Zafer Göder

Yeniçağa Gölü Kuş Cenneti'nde sonbahar renkleri hakim oldu
Fotoğraf: Zafer Göder

Yeniçağa Gölü Kuş Cenneti'nde sonbahar renkleri hakim oldu
Fotoğraf: Zafer Göder

Yeniçağa Gölü Kuş Cenneti'nde sonbahar renkleri hakim oldu
Fotoğraf: Zafer Göder

Yeniçağa Gölü Kuş Cenneti'nde sonbahar renkleri hakim oldu
Fotoğraf: Zafer Göder

Yeniçağa Gölü Kuş Cenneti'nde sonbahar renkleri hakim oldu
Fotoğraf: Zafer Göder

Yeniçağa Gölü Kuş Cenneti'nde sonbahar renkleri hakim oldu
Fotoğraf: Zafer Göder

Yeniçağa Gölü Kuş Cenneti'nde sonbahar renkleri hakim oldu
Fotoğraf: Zafer Göder

Yeniçağa Gölü Kuş Cenneti'nde sonbahar renkleri hakim oldu
Fotoğraf: Zafer Göder

Yeniçağa Gölü Kuş Cenneti'nde sonbahar renkleri hakim oldu
Fotoğraf: Zafer Göder

Yeniçağa Gölü Kuş Cenneti'nde sonbahar renkleri hakim oldu
Fotoğraf: Zafer Göder

