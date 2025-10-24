Bolu’nun önemli sulak alanlarından biri olan Yeniçağa Gölü Kuş Cenneti, sonbaharın gelişiyle birlikte sarı, turuncu ve kahverenginin tonlarına büründü. (Zafer Göder - Anadolu Ajansı)
Her yıl binlerce göçmen kuşun uğrak noktası olan göl kıyısında, söğüt ve kavak ağaçlarıyla birlikte farklı türlerdeki bitkiler ve sazlık alanlar sonbaharın renkleriyle güzel görüntü oluşturdu.
