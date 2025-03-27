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Türkiye'nin önemli sulak alanlarından Gediz Deltası

Türkiye'nin önemli sulak alanlarından Gediz Deltası

27.03.2025

Türkiye'nin önemli sulak alanlarından Gediz Deltası, birçok canlı türüne ev sahipliği yapıyor. (Alper Tüydeş - Anadolu Ajansı)

Türkiye'nin önemli sulak alanlarından Gediz Deltası
Fotoğraf: Alper Tüydeş

Türkiye'nin önemli sulak alanlarından Gediz Deltası
Fotoğraf: Alper Tüydeş

Türkiye'nin önemli sulak alanlarından Gediz Deltası
Fotoğraf: Alper Tüydeş

Türkiye'nin önemli sulak alanlarından Gediz Deltası
Fotoğraf: Alper Tüydeş

Türkiye'nin önemli sulak alanlarından Gediz Deltası
Fotoğraf: Alper Tüydeş

Türkiye'nin önemli sulak alanlarından Gediz Deltası
Fotoğraf: Alper Tüydeş

Türkiye'nin önemli sulak alanlarından Gediz Deltası
Fotoğraf: Alper Tüydeş

Türkiye'nin önemli sulak alanlarından Gediz Deltası
Fotoğraf: Alper Tüydeş

Türkiye'nin önemli sulak alanlarından Gediz Deltası
Fotoğraf: Alper Tüydeş

Türkiye'nin önemli sulak alanlarından Gediz Deltası
Fotoğraf: Alper Tüydeş

Türkiye'nin önemli sulak alanlarından Gediz Deltası
Fotoğraf: Alper Tüydeş

Türkiye'nin önemli sulak alanlarından Gediz Deltası
Fotoğraf: Alper Tüydeş

Türkiye'nin önemli sulak alanlarından Gediz Deltası
Fotoğraf: Alper Tüydeş

Türkiye'nin önemli sulak alanlarından Gediz Deltası
Fotoğraf: Alper Tüydeş

Türkiye'nin önemli sulak alanlarından Gediz Deltası
Fotoğraf: Alper Tüydeş

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