Ekim ayı ortalarında beliren ve ismini avcıların bu ayda avlanmaya başlamasından alan “Avcı Ayı”, İzmir'in Konak ilçesinde Türk bayrağı ile görüntülendi. ( Berkan Çetin - Anadolu Ajansı )
İzmir'de, 'Avcı ay' olarak da bilinen ekim dolunayı görüntülendi. ( Mahmut Serdar Alakuş - Anadolu Ajansı )
İstanbul'da Süper Ay, Çamlıca Camisi ile birlikte görüntülendi. ( İsa Terli - Anadolu Ajansı )
İstanbul'da Süper Ay, Çamlıca Camisi ve Şehir Hatları vapuru ile birlikte görüntülendi. ( İsa Terli - Anadolu Ajansı )
İstanbul'da Süper Ay, Çamlıca Camisi ve Eminönü'nde zaman geçiren vatandaşlar ile birlikte görüntülendi. ( İsa Terli - Anadolu Ajansı )
İstanbul'da Süper Ay, Şehir Hatları vapuru yolcuları ile birlikte görüntülendi. ( İsa Terli - Anadolu Ajansı )
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