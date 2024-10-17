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İzmir'de dolunay

İzmir'de dolunay

17.10.2024

Ekim ayı ortalarında beliren ve ismini avcıların bu ayda avlanmaya başlamasından alan “Avcı Ayı”, İzmir'in Konak ilçesinde Türk bayrağı ile görüntülendi. ( Berkan Çetin - Anadolu Ajansı )

İzmir'de Dolunay
Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş

İzmir'de, 'Avcı ay' olarak da bilinen ekim dolunayı görüntülendi. ( Mahmut Serdar Alakuş - Anadolu Ajansı )

İzmir'de Dolunay
Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş

İzmir'de dolunay
Fotoğraf: Berkan Çetin

İzmir'de dolunay
Fotoğraf: Berkan Çetin

İstanbul'da Süper Ay
Fotoğraf: İsa Terli

İstanbul'da Süper Ay, Çamlıca Camisi ile birlikte görüntülendi. ( İsa Terli - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da Süper Ay
Fotoğraf: İsa Terli

İstanbul'da Süper Ay, Çamlıca Camisi ve Şehir Hatları vapuru ile birlikte görüntülendi. ( İsa Terli - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da Süper Ay
Fotoğraf: İsa Terli

İstanbul'da Süper Ay, Çamlıca Camisi ve Eminönü'nde zaman geçiren vatandaşlar ile birlikte görüntülendi. ( İsa Terli - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da Süper Ay
Fotoğraf: İsa Terli

İstanbul'da Süper Ay, Şehir Hatları vapuru yolcuları ile birlikte görüntülendi. ( İsa Terli - Anadolu Ajansı )

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