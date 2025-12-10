Dolar
Fotoğraf
Su altında açan renkli bahçeler: Kızıldeniz Mercanları

Su altında açan renkli bahçeler: Kızıldeniz Mercanları

10.12.2025

Dünyanın en özgün deniz ekosistemlerinden biri olarak kabul edilen Kızıldeniz, subtropik ve tropik iklim kuşaklarının kesişiminde yer alması nedeniyle yüksek biyolojik çeşitliliğiyle dikkat çekiyor.

Su altında açan renkli bahçeler: Kızıldeniz Mercanları
Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş

​Afrika kıyısında Mısır, Sudan, Eritre, Arap Yarımadası’nda ise Suudi Arabistan, Ürdün ve Yemen tarafından çevrelenen bölge; hem sert hem de yumuşak mercan türlerinin yoğun olarak görüldüğü nadir deniz alanlarından biri olarak öne çıkıyor.

Su altında açan renkli bahçeler: Kızıldeniz Mercanları
Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş

​Bölgede yaygın olarak görülen Acropora, Porites, Pocillopora gibi sert mercanlar ile çeşitli soft coral türleri, Kızıldeniz’in en temel ekosistem yapı taşlarını oluşturuyor.

Su altında açan renkli bahçeler: Kızıldeniz Mercanları
Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş

​Bu mercan kolonileri, içinde yüzlerce küçük omurgasız canlıyı, sünger türlerini ve pek çok balık popülasyonunu barındırıyor. Mercan polipleriyle simbiyotik ilişkide yaşayan zooxanthellae adlı mikroalgler, hem mercanların yaşamasını sağlıyor hem de resiflerde besin zincirinin temelini oluşturuyor. Resiflere bağımlı canlılar arasında papaz balıkları, kelebek balıkları, çütreler, mürenler, deniz kaplumbağaları ve pek çok omurgasız tür yer alıyor. (Mahmut Serdar Alakuş - Anadolu Ajansı)

Su altında açan renkli bahçeler: Kızıldeniz Mercanları
Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş

​Bu mercan kolonileri, içinde yüzlerce küçük omurgasız canlıyı, sünger türlerini ve pek çok balık popülasyonunu barındırıyor.

Su altında açan renkli bahçeler: Kızıldeniz Mercanları
Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş

​ Mercan polipleriyle simbiyotik ilişkide yaşayan zooxanthellae adlı mikroalgler, hem mercanların yaşamasını sağlıyor hem de resiflerde besin zincirinin temelini oluşturuyor.

Su altında açan renkli bahçeler: Kızıldeniz Mercanları
Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş

​Resiflere bağımlı canlılar arasında papaz balıkları, kelebek balıkları, çütreler, mürenler, deniz kaplumbağaları ve pek çok omurgasız tür yer alıyor. (Mahmut Serdar Alakuş - Anadolu Ajansı)

Su altında açan renkli bahçeler: Kızıldeniz Mercanları
Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş

Su altında açan renkli bahçeler: Kızıldeniz Mercanları
Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş

Su altında açan renkli bahçeler: Kızıldeniz Mercanları
Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş

