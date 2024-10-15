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Fotoğraf
İstanbul'da son 13 yılın en parlak kuyruklu yıldızı C/2023 A3 Tsuchinshan-Atlas görüntülendi

İstanbul'da son 13 yılın en parlak kuyruklu yıldızı C/2023 A3 Tsuchinshan-Atlas görüntülendi

15.10.2024

İstanbul'da son 13 yılın en parlak kuyruklu yıldızı C/2023 A3 Tsuchinshan-Atlas Galata Kulesindeki Türk bayrağı ile görüntülendi. ( İsa Terli - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da son 13 yılın en parlak kuyruklu yıldızı C/2023 A3 Tsuchinshan-Atlas görüntülendi
Fotoğraf: İsa Terli

İstanbul'da son 13 yılın en parlak kuyruklu yıldızı C/2023 A3 Tsuchinshan-Atlas görüntülendi
Fotoğraf: İsa Terli

İstanbul'da son 13 yılın en parlak kuyruklu yıldızı C/2023 A3 Tsuchinshan-Atlas görüntülendi
Fotoğraf: İsa Terli

İstanbul'da son 13 yılın en parlak kuyruklu yıldızı C/2023 A3 Tsuchinshan-Atlas görüntülendi
Fotoğraf: İsa Terli

İstanbul'da son 13 yılın en parlak kuyruklu yıldızı C/2023 A3 Tsuchinshan-Atlas görüntülendi
Fotoğraf: İsa Terli

İstanbul'da son 13 yılın en parlak kuyruklu yıldızı C/2023 A3 Tsuchinshan-Atlas görüntülendi
Fotoğraf: İsa Terli

İstanbul'da son 13 yılın en parlak kuyruklu yıldızı C/2023 A3 Tsuchinshan-Atlas görüntülendi
Fotoğraf: İsa Terli

İstanbul'da son 13 yılın en parlak kuyruklu yıldızı C/2023 A3 Tsuchinshan-Atlas görüntülendi
Fotoğraf: İsa Terli

İstanbul'da son 13 yılın en parlak kuyruklu yıldızı C/2023 A3 Tsuchinshan-Atlas görüntülendi
Fotoğraf: İsa Terli

İstanbul'da son 13 yılın en parlak kuyruklu yıldızı C/2023 A3 Tsuchinshan-Atlas görüntülendi
Fotoğraf: İsa Terli

İstanbul'da son 13 yılın en parlak kuyruklu yıldızı C/2023 A3 Tsuchinshan-Atlas görüntülendi
Fotoğraf: İsa Terli

C/2023 A3 Tsuchinshan-Atlas kuyruklu yıldızı
Fotoğraf: Özkan Bilgin

Son 13 yılın en parlak kuyruklu yıldızı olan C/2023 A3 Tsuchinshan-Atlas, Van'da gözlendi. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )

C/2023 A3 Tsuchinshan-Atlas kuyruklu yıldızı
Fotoğraf: Özkan Bilgin

C/2023 A3 Tsuchinshan-Atlas kuyruklu yıldızı
Fotoğraf: Özkan Bilgin

C/2023 A3 Tsuchinshan-Atlas kuyruklu yıldızı
Fotoğraf: Özkan Bilgin

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