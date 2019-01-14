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Sivas'ta sis
Sivas'ın Hafik ilçesinde sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Kar yağışının ardından beyaza bürünen ilçede sisle birlikte güzel görüntüler ortaya çıktı. ( Muzaffer Akyüz - Anadolu Ajansı )
14.01.2019 Muzaffer Akyüz
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