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Park halindeki uçağa merdiven aracı çarptı
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FETÖ mensupları Swarm'dan haberleşmiş
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Ankara'da 'Çelik yelekli tefeciler'e operasyon: 6 gözaltı
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Van'daki balık bendi kısmen dondu
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'Türkiye'ye karşı 'Güney cephesi' kuruluyor'
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El-Hakim ve Zarif ABD'nin İran yaptırımlarını görüştü
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Rusya ve ABD’nin Avrupa’daki gaz savaşı
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Senegal'in tek demiryolu projesine Türk imzası
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Meksika'da akaryakıt hırsızlığı krize yol açtı
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Kırgızistan'ın 'mat' olmayan ailesi
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ekonomi
VakıfBank'tan kredi kartı ve kredi borcu yapılandırması
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Bu yılın kürüsel ekonomi için en büyük riski ticaretteki düşüş
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'Türkiye aktarma merkezi hüviyetini daha üst seviyelere taşıyacak'
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'Türk yatırımcılar farklı coğrafyalara açılmalı'
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Erzurum'dan Kuveyt ve Gürcistan'a su ihracatı
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Galatasaray, Boluspor deplasmanında
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Kupada son 16 turu başlıyor
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Veteran milliler Gürcistan'da şampiyon
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Messi 400'ler kulübünde
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Cavaliers Cedi'nin 20 sayısıyla galibiyeti hatırladı
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Beşiktaş Sompo Japan'ın konuğu Promitheas
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Banvit Türk Telekom'u farklı yendi
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Avrupa'da haftanın MVP'si Huertas
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Okçulukta Avrupa Şampiyonası kadrosu belli oldu
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Isner'den Avustralya Açık'a erken veda
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Cavaliers Cedi'nin 20 sayısıyla galibiyeti hatırladı
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2019 Dakar Rallisi'nin 6. etabı tamamlandı
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'Dünden Bugüne Derviş Zaim Sineması'
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Eleştirmenlerin seçimi 'Roma' oldu
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'Şems ile Mevlana' oyunu tiyatroseverlerle buluştu
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Müzayedede satılan eserlerin geliri öğrencilere bağışlanacak
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Sinema Destekleme Kurulu ay sonunda toplanacak
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Nijerya'nın zor seçimi
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Gabon’da kısa ve tuhaf bir darbe girişimi
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Türkiye'nin su politikası ve uluslararası hukuk
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İsrail’in Afrika ilgisinin odağı: Nijerya
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Teknolojide üst sınıftaki Rusya markalaşmada sınıfta kaldı
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Safranbolu'da konaklar beyaza büründü
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Göbeklitepe modayla tanıtılacak
Teknenin batması sonucu kaybolan avcının cesedi bulundu
Veteran milliler Gürcistan'da şampiyon
Sakarya’da doğal gaz dağıtım hattında yangın
60 saniyede bugün
60 saniyede bugün (11 Ocak 2019)
60 saniyede bugün (10 Ocak 2019)
60 saniyede bugün (09 Ocak 2019)
60 saniyede bugün (08 Ocak 2019)
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Görüntüler FETÖ'cü darbecilerin yalanlarını ortaya çıkardı İlhan Talu
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Sivas'ta sis
Sivas'ın Hafik ilçesinde sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Kar yağışının ardından beyaza bürünen ilçede sisle birlikte güzel görüntüler ortaya çıktı. ( Muzaffer Akyüz - Anadolu Ajansı )
14.01.2019
Muzaffer Akyüz
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Türkiye
Safranbolu'da konaklar beyaza büründü
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