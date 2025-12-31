Dolar
Fotoğraf
Saka kuşları sürüler halinde görüntülendi

Saka kuşları sürüler halinde görüntülendi

31.12.2025

Parlak renkleri ve güzel ötüşü ile dikkati çeken saka kuşları, Bursa'daki kırlarda sürüler halinde dolaşırken görüntülendi.

Saka kuşları sürüler halinde görüntülendi
Fotoğraf: Alper Tüydeş

​Küçük ötücü kuşlar, özellikle uçuş sırasında kanatlarındaki belirgin sarı renklerle güzel görüntü sunuyor.

Saka kuşları sürüler halinde görüntülendi
Fotoğraf: Alper Tüydeş

​Beslenme amacıyla bir araya gelen saka kuşları, soğuk mevsimi sürüler halinde geçirirken bahar aylarının gelmesiyle birlikte bu gruplardan ayrılarak eş tutma ve üreme dönemine giriyor.

Saka kuşları sürüler halinde görüntülendi
Fotoğraf: Alper Tüydeş

​Doğal yaşam alanlarında sıkça rastlanan saka kuşları, mevsimsel davranışlarıyla dikkat çekiyor. (Alper Tüydeş - Anadolu Ajansı)

Saka kuşları sürüler halinde görüntülendi
Fotoğraf: Alper Tüydeş

Saka kuşları sürüler halinde görüntülendi
Fotoğraf: Alper Tüydeş

Saka kuşları sürüler halinde görüntülendi
Fotoğraf: Alper Tüydeş

Saka kuşları sürüler halinde görüntülendi
Fotoğraf: Alper Tüydeş

