Pakistan Bağımsızlık Günü arifesinde başlayan şiddetli yağışlar Pakistan'ın Ravalpindi kentinde sele neden oldu. Şehrin alçak kesimlerinde sele yol açan sağanak yağışlar maddi hasara neden oldu. Vatandaşlar yağışlar nedeniyle sular altında kalan sokaklarda yürümekte güçlük çekti. ( Muhammad Reza - Anadolu Ajansı )
Pakistan Bağımsızlık Günü arifesinde başlayan şiddetli yağışlar Pakistan'ın Ravalpindi kentinde sele neden oldu. Şehrin alçak kesimlerinde sele yol açan sağanak yağışlar maddi hasara neden oldu. Bazı vatandaşlar yağış nedeniyle sel sularının bastığı dükkanını temizlemeye çalıştı. ( Muhammad Reza - Anadolu Ajansı )
Pakistan Bağımsızlık Günü arifesinde başlayan şiddetli yağışlar Pakistan'ın Ravalpindi kentinde sele neden oldu. Şehrin alçak kesimlerinde sele yol açan sağanak yağışlar maddi hasara neden oldu. Sokaklardaki motosikletler ve araçlar sular altında kaldı. ( Muhammad Reza - Anadolu Ajansı )
Pakistan Bağımsızlık Günü arifesinde başlayan şiddetli yağışlar Pakistan'ın Ravalpindi kentinde sele neden oldu. Şehrin alçak kesimlerinde sele yol açan sağanak yağışlar maddi hasara neden oldu. ( Muhammad Reza - Anadolu Ajansı )
Pakistan Bağımsızlık Günü arifesinde başlayan şiddetli yağışlar Pakistan'ın Ravalpindi kentinde sele neden oldu. Şehrin alçak kesimlerinde sele yol açan sağanak yağışlar maddi hasara neden oldu. Vatandaşlar yağışlar nedeniyle sular altında kalan sokaklardan motosiklet ile geçmeye çalıştı. ( Muhammad Reza - Anadolu Ajansı )
Pakistan Bağımsızlık Günü arifesinde başlayan şiddetli yağışlar Pakistan'ın Ravalpindi kentinde sele neden oldu. Şehrin alçak kesimlerinde sele yol açan sağanak yağışlar maddi hasara neden oldu. Vatandaşlar yağışlar nedeniyle sular altında kalan sokaklarda yürümekte güçlük çekti. ( Muhammad Reza - Anadolu Ajansı )
Pakistan Bağımsızlık Günü arifesinde başlayan şiddetli yağışlar Pakistan'ın Ravalpindi kentinde sele neden oldu. Şehrin alçak kesimlerinde sele yol açan sağanak yağışlar maddi hasara neden oldu. Vatandaşlar yağışlar nedeniyle sular altında kalan sokaklardan motosiklet ile geçmeye çalıştı. ( Muhammad Reza - Anadolu Ajansı )
Pakistan Bağımsızlık Günü arifesinde başlayan şiddetli yağışlar Pakistan'ın Ravalpindi kentinde sele neden oldu. Şehrin alçak kesimlerinde sele yol açan sağanak yağışlar maddi hasara neden oldu. Sokaklardaki motosikletler ve araçlar sular altında kaldı. ( Muhammad Reza - Anadolu Ajansı )
Pakistan Bağımsızlık Günü arifesinde başlayan şiddetli yağışlar Pakistan'ın Ravalpindi kentinde sele neden oldu. Şehrin alçak kesimlerinde sele yol açan sağanak yağışlar maddi hasara neden oldu. Bazı vatandaşlar yağışlardan dolayı dükkanında mahsur kaldı. ( Muhammad Reza - Anadolu Ajansı )