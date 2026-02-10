Dolar
Nesli tehlike altındaki dikkuyruk ördekleri Kocaeli’de görüntülendi

Nesli tehlike altındaki dikkuyruk ördekleri Kocaeli’de görüntülendi

10.02.2026

Küresel ölçekte nesli tehlike altında bulunan ve Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenmekte olan türler arasında gösterilen dikkuyruk ördekleri, Kocaeli’de görüntülendi. (Alper Tüydeş - Anadolu Ajansı)

Nesli tehlike altındaki dikkuyruk ördekleri Kocaeli’de görüntülendi
Fotoğraf: Alper Tüydeş

İlginç görünümleriyle dikkat çeken ve dalıcı ördekler grubunda yer alan dikkuyrukların dünya genelindeki sayısının 10 binin altına düştüğü belirtiliyor.

Nesli tehlike altındaki dikkuyruk ördekleri Kocaeli’de görüntülendi
Fotoğraf: Alper Tüydeş

İklim değişikliği ve sulak alan kayıpları nedeniyle yaşam alanları daralan türün, dünya üzerindeki üreme alanlarının yaklaşık yarısının 20. yüzyıl boyunca yok olduğu ifade ediliyor.

Nesli tehlike altındaki dikkuyruk ördekleri Kocaeli’de görüntülendi
Fotoğraf: Alper Tüydeş

Nesli tehlike altındaki dikkuyruk ördekleri Kocaeli’de görüntülendi
Fotoğraf: Alper Tüydeş

Nesli tehlike altındaki dikkuyruk ördekleri Kocaeli’de görüntülendi
Fotoğraf: Alper Tüydeş

Nesli tehlike altındaki dikkuyruk ördekleri Kocaeli’de görüntülendi
Fotoğraf: Alper Tüydeş

Nesli tehlike altındaki dikkuyruk ördekleri Kocaeli’de görüntülendi
Fotoğraf: Alper Tüydeş

Nesli tehlike altındaki dikkuyruk ördekleri Kocaeli’de görüntülendi
Fotoğraf: Alper Tüydeş

Nesli tehlike altındaki dikkuyruk ördekleri Kocaeli’de görüntülendi
Fotoğraf: Alper Tüydeş

