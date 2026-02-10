Küresel ölçekte nesli tehlike altında bulunan ve Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenmekte olan türler arasında gösterilen dikkuyruk ördekleri, Kocaeli’de görüntülendi. (Alper Tüydeş - Anadolu Ajansı)
İlginç görünümleriyle dikkat çeken ve dalıcı ördekler grubunda yer alan dikkuyrukların dünya genelindeki sayısının 10 binin altına düştüğü belirtiliyor.
İklim değişikliği ve sulak alan kayıpları nedeniyle yaşam alanları daralan türün, dünya üzerindeki üreme alanlarının yaklaşık yarısının 20. yüzyıl boyunca yok olduğu ifade ediliyor.