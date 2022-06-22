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Marmaris’teki orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. Değirmenyanı mevkiinden yayındayız
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Mekke'ye ulaşan hacı adayları, ibadetlerine başladı

Mekke'ye ulaşan hacı adayları, ibadetlerine başladı

22.06.2022

Mekke'ye ulaşan hacı adayları, ibadetlerine başladı

Mekke'ye ulaşan hacı adayları, ibadetlerine başladı
Fotoğraf: Ashraf Amra

Mekke'ye ulaşan hacı adayları, ibadetlerine başladı

Mekke'ye ulaşan hacı adayları, ibadetlerine başladı
Fotoğraf: Ashraf Amra

Mekke'ye ulaşan hacı adayları, ibadetlerine başladı

Mekke'ye ulaşan hacı adayları, ibadetlerine başladı
Fotoğraf: Ashraf Amra

Mekke'ye ulaşan hacı adayları, ibadetlerine başladı

Mekke'ye ulaşan hacı adayları, ibadetlerine başladı
Fotoğraf: Ashraf Amra

Mekke'ye ulaşan hacı adayları, ibadetlerine başladı

Mekke'ye ulaşan hacı adayları, ibadetlerine başladı
Fotoğraf: Ashraf Amra

Mekke'ye ulaşan hacı adayları, ibadetlerine başladı

Mekke'ye ulaşan hacı adayları, ibadetlerine başladı
Fotoğraf: Ashraf Amra

Mekke'ye ulaşan hacı adayları, ibadetlerine başladı

Mekke'ye ulaşan hacı adayları, ibadetlerine başladı
Fotoğraf: Ashraf Amra

Mekke'ye ulaşan hacı adayları, ibadetlerine başladı

Mekke'ye ulaşan hacı adayları, ibadetlerine başladı
Fotoğraf: Ashraf Amra

Mekke'ye ulaşan hacı adayları, ibadetlerine başladı

Mekke'ye ulaşan hacı adayları, ibadetlerine başladı
Fotoğraf: Ashraf Amra

Mekke'ye ulaşan hacı adayları, ibadetlerine başladı

Mekke'ye ulaşan hacı adayları, ibadetlerine başladı
Fotoğraf: Ashraf Amra

Mekke'ye ulaşan hacı adayları, ibadetlerine başladı

Mekke'ye ulaşan hacı adayları, ibadetlerine başladı
Fotoğraf: Ashraf Amra

Mekke'ye ulaşan hacı adayları, ibadetlerine başladı

Mekke'ye ulaşan hacı adayları, ibadetlerine başladı
Fotoğraf: Ashraf Amra

Mekke'ye ulaşan hacı adayları, ibadetlerine başladı

Mekke'ye ulaşan hacı adayları, ibadetlerine başladı
Fotoğraf: Ashraf Amra

Mekke'ye ulaşan hacı adayları, ibadetlerine başladı

Mekke'ye ulaşan hacı adayları, ibadetlerine başladı
Fotoğraf: Ashraf Amra

Mekke'ye ulaşan hacı adayları, ibadetlerine başladı

Mekke'ye ulaşan hacı adayları, ibadetlerine başladı
Fotoğraf: Ashraf Amra

Mekke'ye ulaşan hacı adayları, ibadetlerine başladı

Mekke'ye ulaşan hacı adayları, ibadetlerine başladı
Fotoğraf: Ashraf Amra

Mekke'ye ulaşan hacı adayları, ibadetlerine başladı

Mekke'ye ulaşan hacı adayları, ibadetlerine başladı
Fotoğraf: Ashraf Amra

Mekke'ye ulaşan hacı adayları, ibadetlerine başladı

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