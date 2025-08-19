Dolar
Fotoğraf
19.08.2025

Afrika’dan göç ederek ilkbahar ve yaz aylarını Türkiye’de geçiren leylekler, sonbahar göçü için yeniden yola çıktı.

Leylekler sonbahar göçü öncesi Afyonkarahisar’da mola verdi
Fotoğraf: Lokman Vural Elibol

Dönüş yolculuğuna başlayan yüzlerce leylek, Afyonkarahisar’ın farklı noktalarında mola vererek renkli görüntüler oluşturdu.

Fotoğraf: Lokman Vural Elibol

Gökyüzünde süzülen leylekler, ağaç dallarına, kayaların üzerine ve aydınlatma direklerine konarak dinlendi. (Lokman Vural Elibol - Anadolu Ajansı)

Fotoğraf: Lokman Vural Elibol

Fotoğraf: Lokman Vural Elibol

Fotoğraf: Lokman Vural Elibol

