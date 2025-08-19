Afrika’dan göç ederek ilkbahar ve yaz aylarını Türkiye’de geçiren leylekler, sonbahar göçü için yeniden yola çıktı.
Dönüş yolculuğuna başlayan yüzlerce leylek, Afyonkarahisar’ın farklı noktalarında mola vererek renkli görüntüler oluşturdu.
Gökyüzünde süzülen leylekler, ağaç dallarına, kayaların üzerine ve aydınlatma direklerine konarak dinlendi. (Lokman Vural Elibol - Anadolu Ajansı)
Öne çıkanlar
İsrail saldırısında bir bacağını kaybeden Filistinli kız çocuğu, protez bacak sahibi olmayı bekliyor
En Yeniler
İsrail saldırısında bir bacağını kaybeden Filistinli kız çocuğu, protez bacak sahibi olmayı bekliyor