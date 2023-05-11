İstanbul'un simge yapılarından restorasyonu tamamlanan Kız Kulesi, bu akşam 21.00'den itibaren yapılan ışık ve lazer şovuyla açıldı. ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )
İstanbul'un simge yapılarından restorasyonu tamamlanan Kız Kulesi, bu akşam 21.00'den itibaren yapılan ışık ve lazer şovuyla açıldı. ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )
İstanbul'un simge yapılarından restorasyonu tamamlanan Kız Kulesi, bu akşam 21.00'den itibaren yapılan ışık ve lazer şovuyla açıldı. ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )
İstanbul'un simge yapılarından restorasyonu tamamlanan Kız Kulesi, bu akşam 21.00'den itibaren yapılan ışık ve lazer şovuyla açıldı. ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )
İstanbul'un simge yapılarından restorasyonu tamamlanan Kız Kulesi, bu akşam 21.00'den itibaren yapılan ışık ve lazer şovuyla açıldı. ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )
İstanbul'un simge yapılarından restorasyonu tamamlanan Kız Kulesi, bu akşam 21.00'den itibaren yapılan ışık ve lazer şovuyla açıldı. ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )
İstanbul'un simge yapılarından restorasyonu tamamlanan Kız Kulesi, bu akşam 21.00'den itibaren yapılan ışık ve lazer şovuyla açıldı. ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )
ISTANBUL, TURKIYE - MAY 11: A view of laser lighting display over Istanbul's Maiden's Tower after 2-year restoration in Istanbul, Turkiye on May 11, 2023. ( Elif Öztürk Özgöncü - Anadolu Agency )
ISTANBUL, TURKIYE - MAY 11: A view of laser lighting display over Istanbul's Maiden's Tower after 2-year restoration in Istanbul, Turkiye on May 11, 2023. ( Elif Öztürk Özgöncü - Anadolu Agency )
ISTANBUL, TURKIYE - MAY 11: A view of laser lighting display over Istanbul's Maiden's Tower after 2-year restoration in Istanbul, Turkiye on May 11, 2023. ( Elif Öztürk Özgöncü - Anadolu Agency )
ISTANBUL, TURKIYE - MAY 11: A view of laser lighting display over Istanbul's Maiden's Tower after 2-year restoration in Istanbul, Turkiye on May 11, 2023. ( Elif Öztürk Özgöncü - Anadolu Agency )
ISTANBUL, TURKIYE - MAY 11: A view of laser lighting display over Istanbul's Maiden's Tower after 2-year restoration in Istanbul, Turkiye on May 11, 2023. ( Elif Öztürk Özgöncü - Anadolu Agency )
ISTANBUL, TURKIYE - MAY 11: A view of laser lighting display over Istanbul's Maiden's Tower after 2-year restoration in Istanbul, Turkiye on May 11, 2023. ( Elif Öztürk Özgöncü - Anadolu Agency )
ISTANBUL, TURKIYE - MAY 11: A view of laser lighting display over Istanbul's Maiden's Tower after 2-year restoration in Istanbul, Turkiye on May 11, 2023. ( Elif Öztürk Özgöncü - Anadolu Agency )
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