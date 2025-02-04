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Karahisar Kalesi'nde sis

Karahisar Kalesi'nde sis

04.02.2025

Afyonkarahisar'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis, kentin sembolü "Karahisar Kalesi"nde güzel görüntüler oluşturdu. (Beytullah Eles - Anadolu Ajansı)

Karahisar Kalesi'nde sis
Fotoğraf: Beytullah Eles

Karahisar Kalesi'nde sis
Fotoğraf: Beytullah Eles

Karahisar Kalesi'nde sis
Fotoğraf: Beytullah Eles

Karahisar Kalesi'nde sis
Fotoğraf: Beytullah Eles

Karahisar Kalesi'nde sis
Fotoğraf: Beytullah Eles

Karahisar Kalesi'nde sis
Fotoğraf: Beytullah Eles

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