Dolar
39.38
Euro
45.60
Altın
3,380.91
ETH/USDT
2,565.90
BTC/USDT
106,228.00
BIST 100
9,374.86
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail - İran arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Tel Aviv’den yayındayız.
logo

Fotoğraf
Karacabey Longozu’nda sülün kuşu görüntülendi

Karacabey Longozu’nda sülün kuşu görüntülendi

17.06.2025

Bursa’nın Karacabey ilçesinde yer alan Longoz Ormanı, yaban lavantalarının açmasıyla birlikte renk cümbüşüne büründü.

Karacabey Longozu’nda sülün kuşu görüntülendi
Fotoğraf: Alper Tüydeş

Türkiye’nin önemli yaban hayatı alanlarından biri olan bölgede, doğal yaşamın nadir türlerinden olan sülün kuşu görüntülendi. (Alper Tüydeş - Anadolu Ajansı)

Karacabey Longozu’nda sülün kuşu görüntülendi
Fotoğraf: Alper Tüydeş

Karacabey Longozu’nda sülün kuşu görüntülendi
Fotoğraf: Alper Tüydeş

Karacabey Longozu’nda sülün kuşu görüntülendi
Fotoğraf: Alper Tüydeş

Karacabey Longozu’nda sülün kuşu görüntülendi
Fotoğraf: Alper Tüydeş

Karacabey Longozu’nda sülün kuşu görüntülendi
Fotoğraf: Alper Tüydeş

Karacabey Longozu’nda sülün kuşu görüntülendi
Fotoğraf: Alper Tüydeş

Karacabey Longozu’nda sülün kuşu görüntülendi
Fotoğraf: Alper Tüydeş

Öne çıkanlar

instagram_banner

Türkiye’den, dünyadan, havadan, karadan, hayatın tam merkezinden en güçlü kareler Instagram hesabımızda. Takip edin.

En Yeniler

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet