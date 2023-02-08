Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki Şekeroba Mahallesinden geçen tren hattında hasar oluştu. deprem sebebiyle tren hattının yön değiştirmesi dikkati çekti. ( İzzet Mazı - Anadolu Ajansı )
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki Şekeroba Mahallesinden geçen tren hattında hasar oluştu. deprem sebebiyle tren hattının yön değiştirmesi dikkati çekti. ( İzzet Mazı - Anadolu Ajansı )
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki Şekeroba Mahallesinden geçen tren hattında hasar oluştu. deprem sebebiyle tren hattının yön değiştirmesi dikkati çekti. ( İzzet Mazı - Anadolu Ajansı )
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki Şekeroba Mahallesinden geçen tren hattında hasar oluştu. deprem sebebiyle tren hattının yön değiştirmesi dikkati çekti. ( İzzet Mazı - Anadolu Ajansı )
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki Şekeroba Mahallesinden geçen tren hattında hasar oluştu. deprem sebebiyle tren hattının yön değiştirmesi dikkati çekti. ( İzzet Mazı - Anadolu Ajansı )
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