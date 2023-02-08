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Diyarbakır’da Bağlar ilçesindeki Serin-2 Apartmanı enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor Kurtarma ekipleri, Hatay Türkmenbaşı Caddesi Atatürk Bulvarı'nda 5 kişilik aileyi enkaz altından kurtarıyor
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Kahramanmaraş merkezli depremler

Kahramanmaraş merkezli depremler

08.02.2023

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki Şekeroba Mahallesinden geçen tren hattında hasar oluştu. deprem sebebiyle tren hattının yön değiştirmesi dikkati çekti. ( İzzet Mazı - Anadolu Ajansı )

Kahramanmaraş merkezli depremler
Fotoğraf: İzzet Mazı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki Şekeroba Mahallesinden geçen tren hattında hasar oluştu. deprem sebebiyle tren hattının yön değiştirmesi dikkati çekti. ( İzzet Mazı - Anadolu Ajansı )

Kahramanmaraş merkezli depremler
Fotoğraf: İzzet Mazı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki Şekeroba Mahallesinden geçen tren hattında hasar oluştu. deprem sebebiyle tren hattının yön değiştirmesi dikkati çekti. ( İzzet Mazı - Anadolu Ajansı )

Kahramanmaraş merkezli depremler
Fotoğraf: İzzet Mazı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki Şekeroba Mahallesinden geçen tren hattında hasar oluştu. deprem sebebiyle tren hattının yön değiştirmesi dikkati çekti. ( İzzet Mazı - Anadolu Ajansı )

Kahramanmaraş merkezli depremler
Fotoğraf: İzzet Mazı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki Şekeroba Mahallesinden geçen tren hattında hasar oluştu. deprem sebebiyle tren hattının yön değiştirmesi dikkati çekti. ( İzzet Mazı - Anadolu Ajansı )

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