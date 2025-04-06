Trabzon'un Tonya ilçesine bağlı Kadıralak Yaylası'nın ünlü "mavi yıldız" çiçekleri, havanın ısınması ve karların erimeye başlamasıyla açmaya başladı.
İlçe merkezine 9 kilometre uzaklıktaki 1300 metre rakımlı yayla, her yıl nisan ayında "mavi zakkum" olarak da isimlendirilen mavi yıldız çiçeklerine ev sahipliği yapıyor.
Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunan ince uzun yapraklı çiçek, Uluslararası Bern Sözleşmesi gereği Türkiye'nin korumakla yükümlü olduğu bitkiler arasında bulunuyor. (Ali Fatih Akçay - Anadolu Ajansı)