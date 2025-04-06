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Fotoğraf
Kadıralak Yaylası'nın ünlü "mavi yıldız" çiçekleri

Kadıralak Yaylası'nın ünlü "mavi yıldız" çiçekleri

06.04.2025

Trabzon'un Tonya ilçesine bağlı Kadıralak Yaylası'nın ünlü "mavi yıldız" çiçekleri, havanın ısınması ve karların erimeye başlamasıyla açmaya başladı.

Kadıralak Yaylası'nın ünlü "mavi yıldız" çiçekleri
Fotoğraf: Ali Fatih Akçay

İlçe merkezine 9 kilometre uzaklıktaki 1300 metre rakımlı yayla, her yıl nisan ayında "mavi zakkum" olarak da isimlendirilen mavi yıldız çiçeklerine ev sahipliği yapıyor.

Kadıralak Yaylası'nın ünlü "mavi yıldız" çiçekleri
Fotoğraf: Ali Fatih Akçay

Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunan ince uzun yapraklı çiçek, Uluslararası Bern Sözleşmesi gereği Türkiye'nin korumakla yükümlü olduğu bitkiler arasında bulunuyor. (Ali Fatih Akçay - Anadolu Ajansı)

Kadıralak Yaylası'nın ünlü "mavi yıldız" çiçekleri
Fotoğraf: Ali Fatih Akçay

Kadıralak Yaylası'nın ünlü "mavi yıldız" çiçekleri
Fotoğraf: Ali Fatih Akçay

Kadıralak Yaylası'nın ünlü "mavi yıldız" çiçekleri
Fotoğraf: Ali Fatih Akçay

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