İstanbul Valisi Davut Gül, "Tema İstanbul Aile Sağlığı Merkezi Hizmet Alım Töreni"nde konuşuyor
Fotoğraf
İzmir Körfezi'nin misafirleri: Tepeli pelikanlar

İzmir Körfezi'nin misafirleri: Tepeli pelikanlar

24.12.2025

İzmir Körfezi'nin misafirleri: Tepeli pelikanlar
Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş

İzmir Körfezi'nin misafirleri: Tepeli pelikanlar
Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş

İzmir Körfezi'nin misafirleri: Tepeli pelikanlar
Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş

İzmir Körfezi'nin misafirleri: Tepeli pelikanlar
Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş

İzmir Körfezi'nin misafirleri: Tepeli pelikanlar
Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş

İzmir Körfezi'nin misafirleri: Tepeli pelikanlar
Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş

İzmir Körfezi'nin misafirleri: Tepeli pelikanlar
Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş

İzmir Körfezi'nin misafirleri: Tepeli pelikanlar
Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş

İzmir Körfezi'nin misafirleri: Tepeli pelikanlar
Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş

İzmir Körfezi'nin misafirleri: Tepeli pelikanlar
Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş

İzmir Körfezi'nin misafirleri: Tepeli pelikanlar
Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş

İzmir Körfezi'nin misafirleri: Tepeli pelikanlar
Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş

İzmir Körfezi'nin misafirleri: Tepeli pelikanlar
Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş

Gediz Nehri'nin binlerce yılda taşıdığı alüvyonların İzmir Körfezi'nde birikmesiyle oluşan Gediz Deltası, 40 bin hektarlık yüzölçümü ile Doğu Akdeniz'in en büyük deltalarından biri olma özelliğini taşıyor. Ramsar Alanı, Yaban Hayatı Koruma Sahası ve Doğal Sit Alanları Koruma statülerini taşıyan ve UNESCO Dünya Doğa Mirası ilan edilmesi için başvuru yapılan delta, yaklaşık 300 kuş türüne ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Nesli küresel ölçekte tehlike altındaki Tepeli pelikanlar, yılın belli dönemlerinde şehir merkezinin kenarında bulunan Gediz Deltası'nda konaklıyor. Karşıyaka ilçesindeki Bostanlı balıkçı barınağına gelen pelikan sürüsü, burada bir süre zaman geçirdi. ( Mahmut Serdar Alakuş - Anadolu Ajansı )

İzmir Körfezi'nin misafirleri: Tepeli pelikanlar
Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş

İzmir Körfezi'nin misafirleri: Tepeli pelikanlar
Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş

İzmir Körfezi'nin misafirleri: Tepeli pelikanlar
Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş

İzmir Körfezi'nin misafirleri: Tepeli pelikanlar
Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş

İzmir Körfezi'nin misafirleri: Tepeli pelikanlar
Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş

İzmir Körfezi'nin misafirleri: Tepeli pelikanlar
Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş

İzmir Körfezi'nin misafirleri: Tepeli pelikanlar
Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş

İzmir Körfezi'nin misafirleri: Tepeli pelikanlar
Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş

