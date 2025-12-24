Gediz Nehri'nin binlerce yılda taşıdığı alüvyonların İzmir Körfezi'nde birikmesiyle oluşan Gediz Deltası, 40 bin hektarlık yüzölçümü ile Doğu Akdeniz'in en büyük deltalarından biri olma özelliğini taşıyor. (Mahmut Serdar Alakuş - Anadolu Ajansı)
Gediz Nehri'nin binlerce yılda taşıdığı alüvyonların İzmir Körfezi'nde birikmesiyle oluşan Gediz Deltası, 40 bin hektarlık yüzölçümü ile Doğu Akdeniz'in en büyük deltalarından biri olma özelliğini taşıyor. Ramsar Alanı, Yaban Hayatı Koruma Sahası ve Doğal Sit Alanları Koruma statülerini taşıyan ve UNESCO Dünya Doğa Mirası ilan edilmesi için başvuru yapılan delta, yaklaşık 300 kuş türüne ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Nesli küresel ölçekte tehlike altındaki Tepeli pelikanlar, yılın belli dönemlerinde şehir merkezinin kenarında bulunan Gediz Deltası'nda konaklıyor. Karşıyaka ilçesindeki Bostanlı balıkçı barınağına gelen pelikan sürüsü, burada bir süre zaman geçirdi.
