Dolar
43.29
Euro
50.81
Altın
4,830.62
ETH/USDT
2,985.50
BTC/USDT
89,960.00
BIST 100
12,752.43
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da “Türkiye Girişimci İş İnsanları Konfederasyonu 7. Olağanüstü Genel Kurulu”nda konuşuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da “Türkiye Girişimci İş İnsanları Konfederasyonu 7. Olağanüstü Genel Kurulu”nda konuşuyor.
logo

Fotoğraf
Battalgazi’de göletler buz tuttu, kuşların beslenmesi zorlaştı

Battalgazi’de göletler buz tuttu, kuşların beslenmesi zorlaştı

22.01.2026

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde etkili olan soğuk hava nedeniyle Pınarbaşı Göleti, Orduzu Gelincik Göleti ve Yaygın Göleti yer yer buzla kaplandı.

Battalgazi’de göletler buz tuttu, kuşların beslenmesi zorlaştı
Fotoğraf: Bayram Ayhan

​Kuşlar için önemli sulak alanların donmasıyla birlikte, bölgede beslenme koşulları zorlaştı. (Bayram Ayhan - Anadolu Ajansı)

Battalgazi’de göletler buz tuttu, kuşların beslenmesi zorlaştı
Fotoğraf: Bayram Ayhan

Battalgazi’de göletler buz tuttu, kuşların beslenmesi zorlaştı
Fotoğraf: Bayram Ayhan

Battalgazi’de göletler buz tuttu, kuşların beslenmesi zorlaştı
Fotoğraf: Bayram Ayhan

Battalgazi’de göletler buz tuttu, kuşların beslenmesi zorlaştı
Fotoğraf: Bayram Ayhan

Battalgazi’de göletler buz tuttu, kuşların beslenmesi zorlaştı
Fotoğraf: Bayram Ayhan

Öne çıkanlar

instagram_banner

Türkiye’den, dünyadan, havadan, karadan, hayatın tam merkezinden en güçlü kareler Instagram hesabımızda. Takip edin.

En Yeniler

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet