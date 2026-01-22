Malatya’nın Battalgazi ilçesinde etkili olan soğuk hava nedeniyle Pınarbaşı Göleti, Orduzu Gelincik Göleti ve Yaygın Göleti yer yer buzla kaplandı.
Kuşlar için önemli sulak alanların donmasıyla birlikte, bölgede beslenme koşulları zorlaştı. (Bayram Ayhan - Anadolu Ajansı)
Öne çıkanlar
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ağır yaralanan Filistinli çocuk, gerekli tedaviye kavuşmayı bekliyor
En Yeniler
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ağır yaralanan Filistinli çocuk, gerekli tedaviye kavuşmayı bekliyor
Terör örgütü YPG/SDG'den kurtarılan Rakka'da bir stadyuma kazılan tüneller ve hapishane görüntülendi
YPG/SDG'nin Haseke'de çekildiği kontrol noktası yakınlarında araçlarında öldürülmüş 10 sivile ulaşıldı